جنوب لبنان تحت نيران الاحتلال و"حزب الله" يردّ.. كيف يبدو المشهد؟

في ظلّ العدوان الإسرائيلي المستمر على قرى وبلدات الجنوب اللبنانيّ، طال القصف المدفعي المعادي اليوم الثلاثاء، أطراف بلدة عيترون. فيما استهدفت مسيرتان معاديتان مناطق خالية ما بين بلدتي بيت ليف ورامية.

كما انفجر صاروخ اعتراضي في أجواء كفر ياطر، وسقطت أجزاء منه بالقرب من مدرسة ياطر، وأدى إلى تضرر إحدى السيارات هناك.

فيما أغار جيش الإحتلال على خراج بلدة عيتا الشعب تزامنًا مع قصف مدفعي للأحراج.

جاء ذلك في وقت أعلن “حزب الله” أنّه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏‏والشريفة”، استهدف مقاتلوه “عند الساعة 10:00 من صباح ‏اليوم الثلاثاء، موقع ‏المالكية بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة”.

فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنّ الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه موقع عسكري في المالكية.

كما أكدت إذاعة جيش الإسرائيلي الاحتلال أن “الدفاعات الجوية اعترضت جسمًا جويًا مشبوهًا في الجليل الغربي”.

وكان الهدوء الحذر خيّم خلال ليل الإثنين- الثلاثاء وحتى ساعات الصباح الأولى على قرى القطاعين الغربي والأوسط، التي كانت تعرضت للقصف عصر ومساء الإثنين.

هذا وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي في سماء المنطقة وصولًا إلى مشارف منطقة صور والساحل البحري وعلى علو منخفض، مركزًا تحليقه فوق مجرى نهر الليطاني.

كما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين طيلة الليل الفائت.