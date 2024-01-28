جنوب لبنان تحت نيران المدفعية.. وغارة معادية تستهدف مؤسسة غذائيّة

نفذت مسيرة إسرائيلية فجر اليوم عدوانًا جويًا، حيث شنت غارة مستهدفة تعاونية يملكها المواطن بلال غيث لبيع المواد الغذائية، تقع عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين، مطلقة صاروخًا موجهًا باتجاهها مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى وتلف كمية كبيرة من محتويات التعاونية، فضلًا عن تضرر المباني المجاورة.

كما تعرضت الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا منذ الثامنة والربع من صباح اليوم، إلى قصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو الإسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك بعد أن أطلق العدو الإسرائيلي قرابة التاسعة ليلًا عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعلى جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.

وقد عاشت منطقة رأس الناقورة ليلًا متوتًرا وحذرًا بعد ظهور سفن في البحر قبالة الشاطئ اللبناني تبين لاحقًا أنها تابعة لعمل قوات اليونيفيل.

وحتى صباح اليوم، حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى نهر الليطاني، واستمر العدو الإسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في الجنوب.

أما بالنسبة إلى عدد النازحيين المسجلين في وحدة إدارة الكوارث الطبيعية في اتحاد بلديات قضاء صور، فقد بلغ أكثر من ثلاثين ألف نازح غير الذين نزحوا ولم يسجلوا في الوحدة في صور.