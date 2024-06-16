جنوب لبنان تحت وابل القصف.. واستشهاد مواطنة أصيبت بغارة على بلدة كفرا

شهدت منطقة الجنوب اللبناني تصعيداً عسكرياً جديداً اليوم، حيث قام الطيران الحربي الإسرائيلي بشن غارة على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، فيما استشهدت مواطنة متأثرة بجراحها.

ولا يزال جنوب لبنان يعيش على وقع الحرب مع التصعيد غير المسبوق، منذ تشرين الأول الماضي، بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، غارة على بلدة يارون في قضاء بنت جبيل بصاروخين جو – ارض.

وفي صور، استشهدت المواطنة غادة محمد عبادي متأثرة بجروحها، إثر الغارة التي شنها المقاتلات الإسرائيلية ، منذ أيام على خراج بلدة كفرا.

يذكر أن إسرائيل كانت هددت بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، زاعمة أنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.

فيما استمر التصعيد واتسعت دائرة الاستهداف الإسرائيلية حتى تجاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من أكتوبر الفائت، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية قصفاً متبادلاً بشكل شبه يومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط العشرات.

في المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي مقتل عسكريين ومدنيين بنيران مصدرها جنوب لبنان.

ومنذ أسابيع تشن إسرائيل غارات جوية أكثر عمقاً داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفة مواقع لحزب الله، ما زاد المخاوف المحلية والدولية مؤخراً من اندلاع حرب مفتوحة.

كما نفذت عدة ضربات على سيارات في الجنوب، ضمن خطة لاغتيال قيادات في حزب الله وحماس على السواء.