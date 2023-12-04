جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مسيرة إسرائيلية تستهدف منزلاً في بنت جبيل

نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة جوية استهدفت منزلا خال بصاروخين قرب مجمع موسى عباس في الطرف الشمالي لمدينة بنت جبيل جنوب لبنان، وافيد عن إصابة مواطنة وابنها بجروح طفيفة جراء تناثر الحجارة.

وتزامن ذلك مع قصف معاد مركز بالمدفعية طاول منزلا قرب حديقة مارون الراس، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أيضاً أطراف بلدة بليدا⁩ مجددا.

من جانبه أعلن حزب الله عن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي على الشريط الحدودي مع جنوب لبنان وحققوا إصابة مباشرة.

وأضاف الحزب في بيان منفصل أن مقاتليه استهدفوا موقع جل العلام العسكري الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة مباشرة.

كما استهدف مقاتلو الحزب قوة مشاة إسرائيلية في حرج شتولا للمرة الثانية وحققوا إصابات مباشرة في صفوفها، وقوة أخرى شرق ثكنة برانيت وموقع الراهب.