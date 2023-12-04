الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مسيرة إسرائيلية تستهدف منزلاً في بنت جبيل

منذ 41 دقيقة
مسيرة إسرائيلية تستهدف منزلاً في بنت جبيل

مسيرة إسرائيلية تستهدف منزلاً في بنت جبيل

A A A
طباعة المقال

نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة جوية استهدفت منزلا خال بصاروخين قرب مجمع موسى عباس في الطرف الشمالي لمدينة بنت جبيل جنوب لبنان، وافيد عن إصابة مواطنة وابنها بجروح طفيفة جراء تناثر الحجارة.

وتزامن ذلك مع قصف معاد مركز بالمدفعية طاول منزلا قرب حديقة مارون الراس، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أيضاً أطراف بلدة بليدا⁩ مجددا.

من جانبه أعلن حزب الله عن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي على الشريط الحدودي مع جنوب لبنان وحققوا إصابة مباشرة.

وأضاف الحزب في بيان منفصل أن مقاتليه استهدفوا موقع جل العلام العسكري الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة مباشرة.

كما استهدف مقاتلو الحزب قوة مشاة إسرائيلية في حرج شتولا للمرة الثانية وحققوا إصابات مباشرة في صفوفها، وقوة أخرى شرق ثكنة برانيت وموقع الراهب.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    عناصر من قوى الأمن
    بالجرم المشهود.. توقيف مطلوب بموجب 13 ملاحقة قضائية بجرائم "مخدرات"
    عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة
    الجيش: توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل
    لقاء سيدة الجبل
    "لقاء سيدة الجبل": لطرح مسألة سلاح "الحزب" والفصائل الفلسطينية داخل المجلس

    الأكثر قراءة

    حادث سير (تعبيرية)
    وفاة ممثل مصري كبير في حادث مرور مأساوي
    كتائب القسام
    غزة تحت النار
    بـ "العبوات الناسفة".. القسام تستهدف قوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا
    تشييع الرقيب (احتياط) في الجيش الإسرائيلي ماتان مئير
    غزة تحت النار
    إسرائيل تنشر أسماء جنودها القتلى في غزة