جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية معادية وحزب الله يستهدف موقع رويسات العلم

شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية على محيط بلدتي عيترون وزبقين جنوبي لبنان، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة عيترون، وأطراف بلدة الخيام.

في السياق، قال المتحدث باسم بلدية كريات شمونة قرب حدود لبنان إن 4 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة بالبلدة دون تسجيل إصابات أو أضرار.

كما نم أطلق صاروخان من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في إصبع الجليل، بينما دوت صفارات الإنذار في بلدات عدة شمال إسرائيل.

ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثالثة والربع من بعد الظهر عدوانا جويا حيث شن غارة جوية على اطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل ملقيا عددا من الصواريخ التي احدث انفجارها دويا تردد صداه في ارجاء منطقة بنت جبيل ـ وتزامن ذلك مع قصف مدفعي طال الاحياء السكنية في عيترون ، مصدره مرابض الجيش الاسرائيلي المنصوبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة .

من جهته، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

فيما استمر تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى نهر الليطاني، طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الجمعة، وسط إطلاق القنابل المضيئة ليلا، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

حل سلمي

على الصعيد السياسي، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن لبنان يؤيد الحلّ السلمي في المنطقة.

وأوضح خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيروت، أمس الخميس، أنه بحث مع ضيفه سبل إرساء التهدئة في جنوب لبنان والحلّ السياسي والدبلوماسي المطلوب.

وشدّد ميقاتي على تطبيق القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 واستمرار التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل.