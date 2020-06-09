جنون الدولار.. سعر الصرف وصل إلى (4550 ليرة) في السوق السوداء

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وصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى 4550 ل. ل. مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء للصرافين، وسط اجراءات أمنية مشددة للرقابة على محلات الصيرفة.

وأكد مصدر لـ “النهار” أنّ بعص محلات الصيرفة أقفل أبوابه بحجة عدم امتلاكه الدولار للبيع، نتيجة عدم بيع المواطنين الدولار، في حين التزم البعض الآخر بتسعيرة نقابة الصرافين التي أعلنت عنها صباح الثلثاء، والتي أتت على الشكل الآتي:

– الشراء: 3890 كحدّ أدنى

– المبيع: 3940 كحدّ أقصى.

في المقابل، أوضح مصدر لـ “النهار” أنّه “في سوق الصرافين السوداء وصل الدولار إلى 4550 ل. ل. ويستمر بالارتفاع نتيجة شحّ الدولار”.