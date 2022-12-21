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جنون الدولار مستمر مع اقتراب الاعياد.. هل يصل الى الـ 50 ؟

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2022 12:07 مساءً
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار

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مع الاقتراب من فترة الاعياد يستمر الدولار في الصعود بشكل جنوني، في ظل تخوف من ان يصل الى الـ 50 ألف ليرة مع حلول رأس السنة الجديدة، خصوصاً مع انعكاس هذا الأمر على قدرة المواطنين الشرائيّة خلال هذه الفترة من السنة.

وبلغ اليوم سعر صرف الدولار 46300 ليرة للمبيع، و46200 ليرة للشراء.

وبلغ رسمياً أمس الثلاثاء 20\12\2022 الـ45 ألف ليرة، مسجّلاً سعر 45050 ليرة للمبيع، و44950 للشراء.

وكان أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في وقت سابق بناء على المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، والذي ‏‏‏بموجبه يقوم مصرف لبنان ومن خلال منصة صيرفة ببيع الدولار حصراً ابتداءً من أمس الثلاثاء علما انه لن يكون ‏‏‏شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه وإلى إشعار آخر.‏

ووفق ما نص عليه التعميم 161 يستمر دفع معاشات القطاع العام بالدولار، ومن ناحية أخرى تستمر سحوبات الـ400 دولار لأصحاب ‏‏‏الحسابات المصرفية، كما أنه يستمر العمل بالتعميم 151 والتعميم 158 وأيضا يتم الدفع بالدولار، بحسب البيان.‏

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