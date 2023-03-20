الأثنين 28 شعبان 1444 ﻫ - 20 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جنون "الدولار" يتواصل.. ورقمٌ قياسيّ جديد!

منذ 46 دقيقة
الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

الدولار الأميركي والليرة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه القياسي، وسجّل بعد ظهر اليوم بين 119000 ليرة و119500 ليرة مقابل الدولار الواحد.

يشار إلى أن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر كان قد حذر في وقت سابق من أنّ الوضع الحالي يعد من أصعب الأزمات الاقتصادية في لبنان، مؤكدًا أنّ الحل يبدأ بالسياسة وينتهي بالاقتصاد.

وأضاف أنّ لبنان يحتاج خطة تعاف اقتصادية صحيحة تنعش البلد وتخرجه من أزمته الحالية، مؤكدًا أن العملة اللبنانية تتدهور بشكل هستيري، حيث ارتفع سعر الدولار خلال العام الحالي من شهر لآخر بنحو 100%، بينما ارتفع خلال العام الماضي بأكمله 35%.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    الوزير هكتور حجار
    إعلانٌ مهمّ للمستفدين من برنامج "أمان"
    وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
    سلام بعد جولة على السوبرماركت: نُحمّل المسؤوليّة لكل من لا يريد حماية المواطن
    أسعار المحروقات
    بعد "هستيريا" الدولار.. ارتفاع جديد في أسعار المحروقات

    الأكثر قراءة

    مريضة حليقة الرأس - تعبيرية
    تسريب صورة لفنانة شهيرة حليقة الرأس بالكامل.. غضب شديد وتهديد بالمحاسبة!
    هزة أرضية
    هزّات أرضيّة صباحيّة في لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
    التماس هلال شهر رمضان المبارك - تعبيرية
    دار الفتوى: لالتماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب الثلاثاء