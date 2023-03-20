جنون "الدولار" يتواصل.. ورقمٌ قياسيّ جديد!

يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعه القياسي، وسجّل بعد ظهر اليوم بين 119000 ليرة و119500 ليرة مقابل الدولار الواحد.

يشار إلى أن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر كان قد حذر في وقت سابق من أنّ الوضع الحالي يعد من أصعب الأزمات الاقتصادية في لبنان، مؤكدًا أنّ الحل يبدأ بالسياسة وينتهي بالاقتصاد.

وأضاف أنّ لبنان يحتاج خطة تعاف اقتصادية صحيحة تنعش البلد وتخرجه من أزمته الحالية، مؤكدًا أن العملة اللبنانية تتدهور بشكل هستيري، حيث ارتفع سعر الدولار خلال العام الحالي من شهر لآخر بنحو 100%، بينما ارتفع خلال العام الماضي بأكمله 35%.