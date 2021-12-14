الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"جنون" دولار السوق السوداء تابع.. والتحليق سيد الموقف!

14 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2021 1:55 مساءً
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

سجل دولار السوق السوداء ارتفاعاً جنونياً، إذ تراوح بين الـ27300 ليرة لبنانية للشراء و27250 ليرة لبنانية للبيع.

أعلن مصرف لبنان المركزي، قبل أسبوعين عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

للدولار الموجه لبعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي للعملة.

ولطالما كان يُنظر إلى القطاع العام في البلاد على أنه متضخم ويشوبه الترهل ويستشري فيه الفساد. لكنه يغرق الآن في مزيد من الفوضى بسبب الأزمة الاقتصادية التي دفعت، وفقا لوكالات الأمم المتحدة، نحو ثمانية من كل عشرة أشخاص إلى براثن الفقر.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 93% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده منذ العام 1997.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب وضاح صادق
    وضاح صادق لصوت الناس: رئيس الجمهورية ابلغنا انه لن يبقى يوما بعد انتهاء ولايته في القصر
    النائب زياد حواط
    زياد حواط لصوت الناس: الاولوية لانتخاب رئيس.. وجعجع غير متمسك بالترشيح
    النائب أسامة سعد
    اسامة سعد لصوت الناس: لن نمنح الحكومة الثقة.. ونريد حكومة بصلاحيات تشريعية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    مرفأ بيروت
    خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟