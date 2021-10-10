“جنون” دولار السوق السوداء مستمر.. كيف افتتح صباح اليوم؟

يتم التداول صباح اليوم الأحد بتسعيرة للدولار في السوق السوداء تتراوح ما بين 19150 – 19200 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس السبت مسجلا ما بين 19250 و19350 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعدما سجل ظهراً ما بين 19100 و19200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وصباحاً ما بين 19400 و19500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.