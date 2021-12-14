جنون دولار السوق السوداء يلهب الاحتجاجات في الشوارع

سادت حالة من الاضطرابات والذعر في الشارع اللبناني نتيجة التقلبات السريعة لليرة اللبنانية أمام الدولار، حيث واصلت الليرة انهيارها بشكل متسارع وكبير اليوم، فقد سجل دولار السوق السوداء مساء اليوم الثلاثاء، 28000-28200 ليرة.

ونتيجة ذلك، عادت الاحتجاجات الى الطرقات، على وقع الارتفاع الكبير بسعر صرف دولار السوق السوداء وتردي الاوضاع المعيشية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، أفادت غرفة التحكم المروري ان عددا من المحتجين قطعوا السير على أوتوستراد خلدة بالاتجاهين.

كما قطع السير على كورنيش المزرعة قرب جامع عبد الناصر بالاتجاهين.

وكذلك، قطع السير عند مستديرة الكولا باتجاه برج ابي حيدر وتم تحويل السير الى الطرقات المجاورة.

من جهته أكد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنه “لم يعد لنا أي تعليق على ما يحصل، لأن كلّ ما سبق وحذّرنا منه يتحقق، وكثرة الكلام لم تعد تنفع إذ لم يعد لدينا ما نقوله”.

وعمّا يمكن أن يحلّ بالأسعار سواء بدأ إعداد لوائح جديدة أو الانتظار لحين استقرار سعر الصرف، يجيب بحصلي في حديث مع المركزية “نحن في وضع استثنائي جدّاً، وعلى غرار القطاعات الأخرى نتساءل عمّا يمكن أن نفعله. لذا، الوضع أخطر بكثير من رفع الدولار وتغيير الأسعار ويتخطّاه بأشواط. نبّهنا مراراً من أن الأمن الغذائي في خطر بهدف عدم الوصول إلى ما نحن فيه اليوم، فبغضّ النظر عن القدرة على تأمين الدولارات للاستيراد، تتمثّل المشكلة في قدرة المستهلك على شراء السلع المعروضة على الرفوف. بالتالي، الوضع لا يوصف ولذا فضّلت عدم التعليق”.