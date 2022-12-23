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جهاد بقرادوني: الأشرفية ليست سلعةً للتجارة

منذ 7 دقائق
جهاد بقرادوني

جهاد بقرادوني

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غرّد النائب جهاد بقرادوني: “اذا كان مفهوماً ومبرراً ان يضطر مواطن محتاج الى بيع قطعة ارض او منزل لدواعٍ تعليمية او استشفائية، فما ليس مسموحًا انجاز بيوعات بدواعٍ محض تجارية حتى ولو أدى ذلك إلى تغيير معالم الأشرفية. وليكن معلوماً: الأشرفية ليست سلعةً للتجارة، ولا هي قطعة للبيع. الأشرفية تحتضن تاريخًا وتراثًا وشهداء، وقد اقسمنا على حمايتها، ولن نخذل شعبنا. الاشرفية مش للبيع”.

وكان اعتبر ​نواب بيروت​ الأولى، أن “بيع العقارات في ​الأشرفية​ تحت الضغط مرفوض، وهو من نتائج الأزمة المالية ومحاولة بعض المصارف التخلي عن عقارات اما لتفادي حجزها او لتأمين السيولة بالدولار النقدي، مما جعل بعض الجهات تستغل هذا الظرف للدخول الى مناطق لم تكن متاحة لها في السابق”.

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