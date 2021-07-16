“جهنّم” دولار السوق السوداء يلهب أزمة لبنان اليوم

على وقع كل ما شهده لبنان منذ بعد ظهر أمس حتى اليوم، من استقالة الرئيس اسعد الحريري إلى الاحتجاجات التي لحقت بالبلد، يسجل دولار السوق السوداء أرقاماً خيالية لم يشهدها من قبل.

وسجل الدولار اليوم الجمعة 22500 ليرة لبنانية للشراء و22400 ليرة لبنانية للبيع.

ويأتي هذا التدهور المتسارع جراء اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة من قصر بعبدا بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 94 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من نصف السكان إلى الفقر، ووصف البنك الدولي الأزمة اللبنانية بأنها أسوأ حالة كساد في التاريخ الحديث.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم.

وأدى ذلك، إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وعدم توفر بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.