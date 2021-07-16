الجمعة 6 ذو الحجة 1442 ﻫ - 16 يوليو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“جهنّم” دولار السوق السوداء يلهب أزمة لبنان اليوم

منذ 8 ساعات
الدولار

الدولار

A A A
طباعة المقال

على وقع كل ما شهده لبنان منذ بعد ظهر أمس حتى اليوم، من استقالة الرئيس اسعد الحريري إلى الاحتجاجات التي لحقت بالبلد، يسجل دولار السوق السوداء أرقاماً خيالية لم يشهدها من قبل.

وسجل الدولار اليوم الجمعة 22500 ليرة لبنانية للشراء و22400 ليرة لبنانية للبيع.

ويأتي هذا التدهور المتسارع جراء اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة من قصر بعبدا بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون.
وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 94 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من نصف السكان إلى الفقر، ووصف البنك الدولي الأزمة اللبنانية بأنها أسوأ حالة كساد في التاريخ الحديث.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم.

وأدى ذلك، إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وعدم توفر بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.

    المزيد من أخبار لبنان

    السفارة الأمريكية في عوكر
    أوبرلين عقب لقائه شيا: أميركا مانح رئيسي يساعدنا في دعم السكان الاكثر ضعفا في لبنان
    كورونا لبنان
    حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. فكم بلغ عدد الإصابات؟
    رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري
    رئاسة الجمهورية: محضر اللقاء الأخير بين عون والحريري “نسج خيال”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    خلاف الحريري وعون يلهب دولار السوق السوداء.. فكم سجل؟
    تعبيرية_ ألم في الجهاز الهضمي
    لتحسين عملية الهضم وتعزيز المناعة.. إليك هذا المشروب
    آلام الكتف قد تكون مؤشر لمرض خطير
    علاج جديد لألم الكتف باستخدام لصاقة.. إليكم التفاصيل