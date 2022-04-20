جهودٌ لتسجيل "معرض رشيد كرامي" على لائحة التراث العالمي

كشفت بعثة لبنان الدائمة لدى الاونسكو في بيان، انها قدمت ملف ترشيح “معرض رشيد كرامي الدولي” في طرابلس، والذي صممه في ستينات القرن الماضي المعمار البرازيلي العالمي اوسكار نيماير، بهدف تسجيله على لائحة التراث العالمي.

وسلّمت مندوبة لبنان الدائمة لدى الاونسكو السفيرة “سحر بعاصيري” الملف الذي اعده نقيب المهندسين السابق المعمار “جاد تابت” الى رئيس المركز لازار الوندو اسومو الذي يحيله الى هيئة التقييم، ثم الى لجنة التراث العالمي المنتخبة من الدول الاعضاء في الاونسكو لتحسم امر تسجيله هلال اجتماعها هذه السنة.

ويسعى لبنان منذ عام 2018 الى تحريك تسجيل المعرض، وكانت الخطوة الاولى بوضعه على اللائحة الوطنية وابلاغ الاونسكو بذلك، وحالت الاوضاع في لبنان دون الشروع بوضع دراسة لما تحتاجه مباني المعرض من صيانة وحماية، تمهيدا لاعداد الملف.

ومع تواصل تدهور وضع المعرض، قرر لبنان تقديم ترشيح المعرض بصفة “طوارىء” لوضعه على لائحة “التراث العالمي المهدد”، وذلك بهدف العمل على انقاذه وحمايته واعادة احيائه ليكون جزءا متفاعلا مع المدينة والاهالي.

ويعتبر “معرض رشيد كرامي الدولي” في طرابلس تحفة عمرانية ونموذجا فريدا للتخطيط المدني والعمارة الحديثة التي صممها نياير في الشرق الاوسط.