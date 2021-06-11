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جورج البراكس: قرار مصرف لبنان سيأخذ أزمة المحروقات الى مسار الحل

11 - يونيو - 2021
جورج البراكس

جورج البراكس

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ثمن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس البيان الصادر عن مصرف لبنان يوم أمس والذي التزم فيه التوقيع على موافقات الاعتمادات للشركات المستوردة للمحروقات، ورأى “ان هذا القرار سيأخذ الازمة الى مسار الحل”.

وناشد البراكس المواطنين “عدم التهافت على المحطات”، وقال:” لا داعي للهلع. البنزين موجود ويوزع على المستهلك وان كان بكميات قليلة. وصحيح ان هناك ازمة لكن الشركات توزع في السوق المحلي وبتوقيع المصرف على الاعتمادات ستزداد الكميات الاضافية من المحروقات في الشركات وبالتالي في السوق”.

وشدد البراكس على عدم “التهافت على المحطات حتى نخفف من الضغط على أصحاب المحطات الذين ليس لديهم بضائع كافية لتلبية السوق، سيما وانهم في المواجهة مع المواطنين”. وتمنى “أن تزيد كميات المحروقات في الساعات والايام القادمة وان يوزع البنزين على المحطات، كي تستطيع تأمينه للمستهلك”.

وأكد البراكس “ضرورة ايجاد حل للمحطات الموجودة في الاطراف كي يصلها البنزين”، مشيرا الى أن “هذا هو دور وزارة الاقتصاد الذي يجب ان تعمل عليه”.

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