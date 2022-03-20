جورج البراكس: قطاع المحروقات ليس مكسر عصا!!

أشار عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إلى أنّ “قطاع المحروقات ليس مكسر عصا وليس هو المسؤول عن الازمة النقدية والمالية والاقتصادية في لبنان وعن الفوضى التي نعيشها”.

وأضاف: “على المعنيين في الدولة إعطاء هذا القطاع من محطات وصهاريج وشركات استيراد وتوزيع، حقوقه لينعم المواطن باستقرار في إيصال المحروقات إليه”، مشدّداً على “أنّنا لم نعد نتحمّل الخسائر”.

كما أكّد أنّ “لا المحطات ولا الصهاريج ولا الشركات تهوى الاقفال والتوقف عن العمل، فهي مؤسسات يعتاش منها آلاف المواطنين وعائلاتهم”.

تصريحات البراكس سبقها تأكيد لممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا بأنّ بعض الشركات لن تتمكّن من تسليم المحروقات غداً، وعدد منها فقط لديه الإمكانية لذلك، ولكن الثلاثاء الجميع ملتزم بالإضراب و “ما نطالب به هو التراجع عن القرارات الخاطئة”.