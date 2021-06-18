الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جورج البراكس: كلام وزير الطاقة خطوة إيجابية نحو الحلحلة

18 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 18 - يونيو - 2021 2:53 مساءً
جورج البراكس

جورج البراكس

A A A
طباعة المقال

اعتبر عضو نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس ان “ما أعلنه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر أمس عن استعداد مصرف لبنان لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد المحروقات على اساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية إلى حين إقرار البطاقة التمويلية التي تمثل المدخل الالزامي لبداية رفع الدعم عن مادة البنزين، هو خطوة إيجابية نحو حلحلة مؤقتة لموضوع شحّ المادة في الاسواق وعملية إنقاذ للموسم السياحي الذي نعوّل عليه لإنعاش الاقتصاد الوطني بعد ركود دام اكثر من سنة ونصف السنة… والعبرة تبقى بالتنفيذ”.

وأضاف في تصريح: لكن المطلوب لوضع حدّ لطوابير العار وإعادة المواطنين الى بيوتهم واعمالهم، يبقى هو هو:

– استقرار في فتح الاعتمادات لاستيراد كميات تكفي حاجة الاسواق وبصورة مستمرة ومتواصلة.

– تأمين وصول مادتي البنزين والمازوت الى جميع المحطات على جميع الاراضي اللبنانية من دون انقطاع. وإلا لن نشهد نهاية لهذه المأساة.

    المزيد من أخبار لبنان

    حليمة قعقور
    القعقور: تعميم حاكم مصرف لبنان غير قانوني
    النائب ابراهيم كنعان
    كنعان: اعادة الودائع يتطلب تقديمه بطرح خطي من قبل الحكومة
    جورج عدوان
    عدوان: مسؤولية كبيرة على النواب التغييرين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم
    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما