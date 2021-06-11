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جورج البراكس للمواطنين: “ما تنذلوا بالطوابير.. في بنزين”

منذ ساعة واحدة
جورج البراكس

جورج البراكس

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طمأن عضو نقابة المحطات في لبنان جورج البراكس انه “لا انقطاع لمادتيّ البنزين والمازوت في الوقت الحالي”.

وطلب من المواطنين “عدم اذلال أنفسهم في طوابير أمام المحطات، لأن المواد متوفّرة في المستودعات وهي كافية لـ15 يوم، وفي الأيام المقبلة بواخر عديدة ستصل الى لبنان”.

وأشار البراكس في حديث تلفزيوني الى ان “البيان الذي صدر من مصرف لبنان جديّ، وقد أعطى حلولا للأزمة، وبدءًا من الساعات المقبلة سيعطي موافقات للبواخر التي ستبدأ بالتفريغ”.

ويعود في كل فترة مشهد اللبنانيين بالطوابير أمام محطات البنزين بسبب التهويل والابتزاز اليومي الذين يتعرضون له.
ويأتي ذلك مع ارتفاع حدة أزمة المحروقات واستمرار الخلافات بين القيادات السياسية اللبنانية على تشكيل الحكومة.

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