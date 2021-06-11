جورج البراكس يؤكد: البلاد لن تشهد انقطاع مادة البنزين

كرّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس على أن لا انقطاع لمادَتي البنزين والمازوت، مستنداً بذلك إلى البيان الصادر عن مصرف لبنان القاضي بعدم رفع الدعم عن المحروقات.

البراكس وفي حديث مع المركزية أشار إلى أنه عندما أعلن أن لا انقطاع للبنزين والمازوت فإنه توجه إلى المواطنين لطمأنتهم إلى توفّر هاتين المادَتين وبالتالي مناشدتهم عدم الهلع، كما أؤكد لهم أن البلاد لن تشهد انقطاع مادة البنزين.

مضيفاُ: “كما أنني عندما أشدد على أن مصرف لبنان سيفتح اعتمادات عددٍ من البواخر الراسية في البحر لتفريغ حمولتها، فإنني أستند بكلامي هذا إلى البيان الصادر عن البنك المركزي”.

وأكد البراكس في السياق، أنه “أوّل مَن حَمَل لواء محطات المحروقات المتواجدة في مناطق الأطراف”، وقال: لقد سمّيتها اليوم في إطلالاتي التلفزيونية (وقد انقطع الاتصال مع إحدى المحطات عندما كنت أتكلم عن تلك المناطق) لا سيما محطات الجنوب وعكار والبقاع وحتى محطات بيروت والتي لا تصل إليها المحروقات… وأشدد القول على أن محطات البنزين هي الضحيّة”.

ولفت إلى أن الخطة التي طرحها، لحظ فيها “بنداً خاصاً نصَّ على ضرورة أن تصل المحروقات إلى محطات الأطراف، وأنا أدعم مطلبهم في هذا الخصوص وأدافع عنه… وإنني على تواصل دائم معهم”.