جورج جريج: 80 ألف ناخب قد يحرمون من حقّهم بالانتخاب

جدّد نقيب المحامين الأسبق في بيروت ونائب رئيس حزب الكتائب جورج جريج اعتراضه والكتائب على موضوع المقاعد الستة المخصصة للاغتراب.

ولفت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، الى ان “تقريب الانتخابات يهدف الى تعطيلها.. فقد قربنا الموعد الى 27 اذار انّما القوائم التي سيؤخذ بها هي تلك المجمّدة ما سيحرم حوالي 80 الف شخصا من حق الانتخاب وبالتالي الامر يحتاج الى تعديل”.

واعتبر انه “لا يمكن طلب الاموال من المغتربين وحرمانهم من حقّهم بالتصويت.. حين يعطى المجنّس منذ اكثر من 10 سنوات حقّ الاقتراع ويحرم منه المغترب المهجّر قصرا فهذا ينتهك مبدأ المساواة ومبدأ قانوني”.

وتابع: “للمغترب حقّ مكتسب ان يصوت للـ128 مقعدا.. الكتائب طلب الغاء المادة المتعلق بالـ6 نواب للاغتراب وكلّ الكتل رفضت بحث الامر”.

ورأى انه “من المفترض تكوين مجلس القضاء الاعلى وتعيين الاعضاء غير الحكميين للتمكن من تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات واحثّ وزير العدل للدفع باتجاه الامر بأسرع وقت ممكن”.

واشار الى ان الكتائب تنضوي في جبهة المعارضة اللبنانية والقوى التغييرية التي تشكلها تجتمع حول ثوابت واضحة وقوى المعارضة تنسق مع بعضها اكثر فأكثر .

وقال: “مؤسف ما حصل في نقابة المحامين”.

واعتبر ان موضوع المسألة السيادية اساسي بالنسبة للكتائب.