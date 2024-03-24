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جورج عدوان: خلافنا مع "التيار" هو على تغطيته للحزب

منذ 16 دقيقة
جورج عدوان

جورج عدوان

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أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كان واقعياً خلال لقائه مع سفراء اللجنة الخماسية وكان واضحاً وصريحاً حول المطلوب في هذه المرحلة.

وتابع عدوانه في حديثه عبر ال لـmtv “حتى اليوم لم يتم وضع أي خطة شاملة للخروج من أزمة البلد والأفق غير مريح ومشاركة حزب الله بحرب غزة هي خارج إرادة الدولة ونحن ضد إقحام لبنان بحرب لا علاقة له بها”.

مشيراً إلى أن خلاف القوات مع باسيل ليس بالشخصي، والمصالحة يجب أن تحصل مع الناس، وخلافنا مع “التيار” هو على تغطيته لحزب الله في الدولة وبقرار السلم والحرب.

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