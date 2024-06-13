جورج عدوان: مَن اتخذ قرار الحرب التي أدخل حزب الله لبنان فيها؟

اعتبر نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان، أن “الرئاسة مخطوفة، والثنائي الشيعي لن يفرج عنها بعد إلى حين إيصال مرشحه أو مرشح قادر على التحكم به.

وأشار عدوان في حديث للـmtv، إلى أن “رئيس حزب التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يحاول الدخول على الخط مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لمنع وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون”.

وأكد “أننا لم نغيّر موقفنا بخصوص المشاركة في الجلسات التشريعية، واستندنا دائماً إلى الدستور”، لافتا إلى أن “حكومة تصريف الأعمال تتصرّف كأنها حكومة عادية”.

وقال “موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية سيادي بامتياز وطلبنا من اللجنة الخماسية الحديث مع إيران وترك القرار للبنانيين”.

من جهة ثانية، سأل عدوان: “مَن اتخذ قرار الحرب التي أدخل حزب الله لبنان فيها؟ فالحرب ليست حربنا وبعد انتهائها ما الإنجاز الذي سنكون حققناه وهل سنستعيد فلسطين؟”.

وطالب “الرئيس بري بالدعوة إلى جلسة لمجلس النواب لإبداء رأينا كنواب بما يجري في جنوب لبنان”.

وشدد عدوان على ان “موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية سيادي بامتياز وطلبنا من اللجنة الخماسية الحديث مع إيران وترك القرار للبنانيين”.