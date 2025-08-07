الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
جورج عقيص: لا تهددونا بالميثاقية!

منذ 5 دقائق
النائب جورج عقيص

كتب النائب جورج عقيص، عبر منصة “أكس”: “بناء الدولة هو الميثاقية بعينها، حصر السلاح بيد الجيش اللبناني هو أساس الميثاقية، أبوها وأمها، من يرفض ذلك هو من يدوس على الميثاقية، وعلى المصلحة اللبنانية العليا، فلا تهددونا بالميثاقية. عندما يواجه فريق واحد إجماع كل اللبنانيين من كل الطوائف، يصبح هو خارج الميثاقية وخارج الإجماع الوطني، لا العكس”.

