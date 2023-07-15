السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023 |
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جورج عقيص: نحن ضد التوطين وضد الدمج ونرفض قرار البرلمان الأوروبي

منذ 42 دقيقة
جورج عقيص

جورج عقيص

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أكد النائب جورج عقيص، رفضه رفضاً قاطعاً قرار البرلمان الأوروبي، وطالب الدولة اللبنانية باتخاذ موقف واضح من ​سياسة​ دمج اللاجئين، لافتا الى أن القوات “ضد التوطين وضد الدمج، ونؤيد أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين إلى بلدهم”.

وأشار في حديث لقناة “الجديد”، الى انه “يتوجّب علينا ككتل نيابية أن نقول للاتحاد الأوروبي بأن قرارهم لا يعنينا ولا يلزمنا ونحن مع أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين إل بلادهم”. وأوضح أن “ليحدد رئيس مجلس النواب موعداً لانعقاد جلسة للبحث في قرار الاتحاد الأوروبي، و”لكل حادث حديث”.

وذكر أن “إذا الدستور لم يمنع غياب النائب عن الجلسات، هذا لا يعني أحقيته في تعطيل النصاب”. وأشار الى اننا “نسأل ما هو جدول أعمال الحوار؟ ورئاسة الجمهورية لا تحتاج إلى طاولة حوار”، معتبرا أنه “لو قال الدستور أنه يجب على أي مرشح رئاسي أن يعلن برنامجه كان من حقنا أن نعرف البرامج”.

واكد أن “أول خطوة هي انتخاب رئيس للجمهورية، ولا يجب وضع كل الأمور على الطاولة كي لا نغرق في التفاصيل”.

وشدد على أن، “القوات اللبنانية لا تتخلّف عن الحوار ولا تُعطل، طالما أن “الأمور ماشية تحت نطاق الدستور” و “اللي ضد الحوار هو اللي بدو يوجّه العملية الحوارية حسب متطلباته”، لافتا الى اننا “مع إعلان حياد هذه الدولة “ما بدنا حدا”.

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