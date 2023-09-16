جورج عقيص: هذا الحاجز سينهار قريباً.. وتغرق أوروبا بالنزوح!

اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص أن “السياسة المعتمدة من قبل الغرب، وتحديدا أوروبا، بتغطية من الأمم المتحدة، في موضوع النازحين السوريين تمتاز بقصر النظر الواضح”.

وأضاف عقيص في منشور له على حسابه عبر منصة “إكس”: أن “محاولة إدخال أعداد إضافية من السوريين الى لبنان تضاف الى العدد المأساوي الحالي، ومحاولة منع لبنان من إعادة هؤلاء بدل مساعدته على ذلك، سيؤدي الى انفجار لبنان ووقوع كارثة حقيقية ستحمل حتما أعدادا كبيرة من السوريين الى الدخول الى أوروبا بأي طريقة كانت”.

وتابع عقيص، “لبنان بنظر الأوروبيين يشكل حاجزاً يمنع دخول السوريين الى بلادهم، فاتهم ان هذا الحاجز سينهار قريباً، فتغرق أوروبا بالنزوح”.

وختم، “أيها الأوروبيون ساعدونا في الضغط على الأسد لتنظيم العودة الى المناطق الآمنة بدل الضغط علينا لقبول النزوح وتحمل أعبائه، وإلا فالكارثة لن ترحمنا ولن ترحمكم ولن ترحم الشعب السوري”.​