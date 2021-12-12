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جورج عقيص: يريدون نظام قضائي “على قياسهم”!!

12 - ديسمبر - 2021
جورج عقيص

جورج عقيص

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أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أنه في ملف تحقيقات الطيونة تمت طلبات الرد تماماً كما يجري مع المحقق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، نفس الأسلوب ونفس الجهة تنفّذ أمر عمليات في جريمة المرفأ وبأحداث عين الرمانة أي حزب الله والثنائية الشيعية.

وقال عقيص في حديث عبر “mtv”، “هم يريدون فعلاً ان يكونوا الضحية والقاضي والمحقق والحكم ويريدون لفظ العقوبة سلفاً والمقصود هو عدم الوصول إلى الحقيقة”.

وأضاف، “إذا أردتم اتهام القوات في هذه القضية، نحن نريد معرفة الحقيقة واتركوا التحقيق أخذ مجراه واتركوا القاضي فادي صوان”.

وتابع، “حاج تمطروا” بطلبات الرّد وأن تطلبوا الرد بالقاضي الذي ينظر بطلب الرّد أي القاضي نسيب إليا”. وشدد على ألا مودّة بين “القوات” والقاضيين إليا وصوان، معتبراً أن استسهال الاتهامات من دون أي إثبات أو دليل هو فقط لتعطيل التحقيقات.

وأشار إلى أنهم مثلما لديهم نظامهم الاقتصادي ونظامهم الأمني ونظامهم الاجتماعي يريدون نظام قضائي “على قياسهم” ويشعرون بحرج كبير بان هناك قضائي مستقل لا يخضع لطلباتهم.

وقال، “لا القضاء الدولي أرضاهم سابقاً ولا القضاء المحلي أرضاهم ولا قاضي التحقيق العسكري يرضيهم اليوم”.

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