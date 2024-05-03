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جورج عقيص يطرح 5 مطالب حول ملف النزوح السوري

منذ 43 دقيقة
جورج عقيص

جورج عقيص

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كتب عضو كتلة الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر حسابه على “إكس”: “المطلوب اليوم في ملف النزوح السوري وبشكل سريع:

١- فتح الحدود البحرية اللبنانية

٢- استصدار قانون في المجلس النيابي يمنع الحكومة من قبول مساعدات وهبات دولية اذا كان هدفها تسهيل اقامة النازحين السوريين

٣- تفعيل العمل بأبراج المراقبة المقدمة من بريطانيا والممتدة على طول الحدود اللبنانية السورية.

٤- الزام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسليم الامن العام اللبناني قاعدة بيانات قابلة للقراءة والمتابعة والتحليل عن النازحين السوريين، تحت طائلة مراجعة القضاء لإلزامها بذلك”.

وأضاف، “الموضوع تجاوز الاخفاق والتقصير الرسمي في المعالجة، ليبلغ حد الخيانة العظمى بحق كل من تُلقى عليه مسؤوليةً ما في حلّ هذه الازمة، ولا يتحملها”.

 

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