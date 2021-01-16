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جورج كتاني: حصول خلافات مع بعض المستشفيات كان أمراً متوقعاً

16 - يناير - 2021
آخر تحديث: 16 - يناير - 2021 8:51 مساءً
جورج كتانة

جورج كتانة

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أشار أمين عام ​الصليب الأحمر​ ​جورج كتانة​، في حديث تلفزيوني، إلى أن “الصليب الأحمر يستجيب لكل الأزمات في البلاد، لا سيما ​كورونا​”، لافتاً إلى أنه “منذ البداية يصر على جهوزية ​المستشفيات​”.

وأوضح كتانة أن “حصول خلافات بين الصليب الأحمر وبعض المستشفيات كان أمراً متوقعاً، بسبب قرار ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ النقل إلى أقرب المستشفيات”، مبيناً ان “ما حصل في ​مستشفى​ بشامون كان تصرفاً خاطئاً من قبل طبيب وموظف في المستشفى”، متمنياً على “إداراتها معالجة الأمر لأن الهدف هو الحفاظ على صحة وكرامة المريض”.

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