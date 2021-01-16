جورج كتاني: حصول خلافات مع بعض المستشفيات كان أمراً متوقعاً

أشار أمين عام الصليب الأحمر جورج كتانة، في حديث تلفزيوني، إلى أن “الصليب الأحمر يستجيب لكل الأزمات في البلاد، لا سيما كورونا”، لافتاً إلى أنه “منذ البداية يصر على جهوزية المستشفيات”.
وأوضح كتانة أن “حصول خلافات بين الصليب الأحمر وبعض المستشفيات كان أمراً متوقعاً، بسبب قرار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن النقل إلى أقرب المستشفيات”، مبيناً ان “ما حصل في مستشفى بشامون كان تصرفاً خاطئاً من قبل طبيب وموظف في المستشفى”، متمنياً على “إداراتها معالجة الأمر لأن الهدف هو الحفاظ على صحة وكرامة المريض”.