جورج كتاني: حصول خلافات مع بعض المستشفيات كان أمراً متوقعاً

أشار أمين عام ​الصليب الأحمر​ ​جورج كتانة​، في حديث تلفزيوني، إلى أن “الصليب الأحمر يستجيب لكل الأزمات في البلاد، لا سيما ​كورونا​”، لافتاً إلى أنه “منذ البداية يصر على جهوزية ​المستشفيات​”.

وأوضح كتانة أن “حصول خلافات بين الصليب الأحمر وبعض المستشفيات كان أمراً متوقعاً، بسبب قرار ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ النقل إلى أقرب المستشفيات”، مبيناً ان “ما حصل في ​مستشفى​ بشامون كان تصرفاً خاطئاً من قبل طبيب وموظف في المستشفى”، متمنياً على “إداراتها معالجة الأمر لأن الهدف هو الحفاظ على صحة وكرامة المريض”.