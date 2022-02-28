جورج كلاس خلال احتفالية مهد الكشفية:”نؤكد عزمنا لإستعادة قلوب كل العرب و إعادة بناء الجسور بين الإخوة “

وزع المكتب الاعلامي لوزير الشباب والرياضة كلمة الوزير الدكتور جورج كلاس خلال احتفالية بيروت مهد الكشفية، التي أقيمت في السرايا الكبيرة، وجاء فيها: “… نعتز بالتأهيل بكم و بشعاراتكم الكشفية الحاملة قيمَ( التضامنية الكشفية) و صور دولكم الشقيقة التي تلتقي في رحاب بلد الأرز و الكرامة و السلام و الامان لنؤكد عزمنا لإستعادة قلوب كل العرب و إعادة بناء الجسور بين الإخوة ، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون و التفاعل و التكامل بين دولنا العربية ، في سبيل جُلوِّ الصورة و صفاء النيات و التأهُّبِ الدائم لمدِّ يد التعاون و الخير و تعاضد الهِمَمِ لإعادة تظهير الصورة العربية بالالون و ضخِّها (بثقافة الحياة) …!

من سرايا لبنان نؤكد أننا (معاً للإنقاذ ) لكلِّ مهمة خير و تقريبٍ و تقارب ، و باقون معاً ليعود كُلّنا الى كلّنا..!

حضرة القائدة الكشفية العربية الاولى مي ميقاتي ، المُكرَّمة و المُكَرِّمِة ، تؤسسينَ اليوم في هذه الاحتفالية نَهْجَاً كَشفْياً راقياً ركنهُ إنماءُ ( المجتمع الكشفي ) و تشجيعنه لأن تكون له كلمة مسموعة في توطيد العلاقات بين الاجيال العربية على قاعدة (الروح الكشفية ) .

ايها القادة الكشفيون العرب

بإسم شابات و شباب لبنان نرحب بكم في { بيت لبنان } السراي الكبير ، و بإسم دولة الرئيس الفاتح عالي ابوابه ليقول للإخوة العرب : ( لبنان لكم و انتم للبان ) ، نعلن من منبر هذا المقام أن لبنان دائم التأهبِ لإستقبال المؤتمر الثلاثين للكشافة العرب الذي سيعقدُ في لبنان هذا العام ، متشبثين بحقنا ،مستقوينَ بدعم إخوتنا العرب و ملتزمين بالمقررات الناظمة للشأن الكشفي العام و مضمون الإجراءات التي تم أخذها في خلال العقد القانوني للمنظمة الكشفية العربية.

فنحن للعرب و مع العرب …و ليس لدينا اي شكٍّ انهم سيشاركوننا احتفالية المؤتمر الثلاثين في لبنان بلد الامان والسلام و المحبة و تفاعل الحضارات والثقافات ..بالتوازي مع استعداداتنا للاعلان عن برنامج ( بيروت عاصمة للشباب العربي ٢٠٢٢)..!

من السرايا الكبيرة، وبسماح وبتوجيه من ألرئيس ميقاتي نقول: إننا عازمون معاً لأن نعيد كل العرب الى كل العرب من خلال نموذجية (الروح الكشفية) التي تجمعنا في احتفالية مئة و عشر سنين لمهديَّةِ إنطلاقتها من لبنان.

شكرا دولة ألرئيس على جهودك و رقاءِ محبتك

ونعاهدك اننا باقون ( معاً للإنقاذ)…!

وان الله لمستجيبٌ دعاءَ الاتقياء ، والكشاف خير الإنقياء الاصفياء الطيّبين!

وبمبادرة طيبة من ألرئيس نجيب ميقاتي ، يسعدني ان اعلن انه يدعو الاتحاد الكشفي العالمي و العربي لعقد مؤتمر دولي في لبنان بدعوة شخصية من دولته تقديرا لعطاءات الكشاف و رسالتهم الانسانية و دورهم في إغاثة بيروت إثر الانفجار التدميري . المجد لبيروت. عاش لبنان”.