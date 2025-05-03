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جورج كلاس: لاحترام القدرات الشابة وتوفير فرص جادّة للتشارك بعمليات الإنماء

منذ 35 دقيقة
وزير الشباب والرياضة السابق جورج كلاس

وزير الشباب والرياضة السابق جورج كلاس

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اعتبر الوزير السابق الدكتور جورج كلّاس أن “الانتخابات البلدية والاختيارية هي استحقاق دستوري وواجب وطني، والانخراط فيها ترشيحاً وترسُّحاً و إنتخاباً هو احترام لمفهوم المؤسسات، وتقدير لدور البلديات في تعزيز التنمية وديمقراطية المشاركة في التدرج على ادارة وتعزيز اللامركزية المحلية، وتقوية الحس بالمشاركة والتربية على الديمقراطية، وخصوصاً بين الاجيال الشابة، التي نتمنى ان تدخل نطاق العمل البلدي وتتحمل مسؤولية البناء المجتمعي على قواعد الشفافية والخدمة والكفاءة”.

وأكد كلاس “وجوب احترام القدرات الشابة وتوفير فرص جادة للتشارك بعمليات الانماء وتشجيع الاجيال الشابة، لأن تخدم المجتمع من خلال الانخراط في المسؤوليات وادارة الشؤون البلدية. وهذه دعوة صريحة لتعبير الشباب عن ارائهم و إبراز مهاراتهم و إظهار قدراتهم في تقديم الخدمة. وكل الامل ان ينخرط الشباب والشابات في خدمة الوطن من خلال المبادرة إلى الترشح للإنتخابات البلدية والاختيارية وإثبات جدارة مشاركتهم في هذه النهضة المجتمعية والمسؤولية الرسمية المقدرة اجتماعياً والمعتبرة وطنياً” .

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