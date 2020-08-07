جورج كلوني وأمل علم الدين يتبرعان لجمعيات إغاثية لبنانية

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لم تتردد اللبنانية المحامية أمل علم الدين زوجة نجم هوليوود جورج كلوني بالمسارعة لإرسال المساعدات إلى بلدها الام لإغاثته من الكارثة التي حلّت عليه جراء انفجار مرفأ بيروت.

وأصدرا بيانا أعلنا فيه عن التبرّع بمبلغ وقدره مئة ألف دولار أميركي لإغاثة اللبنانيين من خلال ثلاث منظمات في لبنان. وجاء في بيان كلوني-علم الدين “إننا نشعر بالقلق على أهالي بيروت بسبب الدمار الّذي لحق بهم في الأيام الماضية… لذلك وجدنا ثلاث منظمات خيرية توفّر الإغاثة الأساسية على الأرض: الصليب الأحمر اللبناني،Impact Lebanon، وبيتنا بيتك”.

وأضاف البيان: “سنتبرّع لهذه المنظمات بمبلغ مئة ألف دولار أميركي. ونتمنّى أن يقدّم الآخرون المساعدة بأية طريقة ممكنة”.