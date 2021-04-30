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جوزف عون يحذر.. إذا انهار الجيش لن تبقى رئاسة حتى يتنافسوا عليها!

30 - أبريل - 2021
قائد الجيش جوزيف عون

قائد الجيش جوزيف عون

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جزم متواصلون مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، بأنّه لا يفكر في رئاسة الجمهورية، معتبراً انّ كل ما يُشاع في هذا المجال هو من نسج الخيال، ويندرج في إطار محاكمة النيات.

ونقلت مصادر مطلعة على موقف عون لـ”الجمهورية” تأكيده، انّ همّه الوحيد محصور في حماية الأمن والاستقرار وتحصين المؤسسة العسكرية وتأمين متطلباتها، خصوصاً وسط هذه الظروف الصعبة. وان ليس لديه لا الوقت ولا الحماسة من أجل التخطيط للوصول إلى الرئاسة. وفي رأيه، اذا انهارت المؤسسة العسكرية لن تبقى رئاسة جمهورية حتى يتنافسوا عليها. فالجيش هو صمام الأمان للوطن والمؤسسات، ولا اولوية حالياً غير المحافظة عليه وتعزيز مناعته.

ولفت المحيطون باليرزة، الى انّهم سمعوا من عون بأنّه لم يبحث في مسألة الرئاسة، لا مواربة ولا مباشرة، مع أي شخصية داخلية او ديبلوماسية، وانّه خلال استقبالاته للسفراء لم يحصل ان ناقش هذا الامر معهم او ناقشوه معه.

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