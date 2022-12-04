الأحد 10 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 4 ديسمبر 2022 |
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جوزيف أبو فاضل: ليدفع عون وباسيل ويطيروا أطماع ميقاتي!

منذ 38 دقيقة
جوزيف أبو فاضل

جوزيف أبو فاضل

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غرّد المحلل والكاتب السياسي جوزيف أبو فاضل على حسابه عبر “تويتر”، كاتبًا، “بما أن الله أنعم على عون وباسيل والعائلة بالوفرة فليدفعوا ثمن أدوية الأمراض المستعصية وليطيروا جلسة الحكومة وأطماع ميقاتي”.

وأضاف “تكونون بذلك قد ضحيتم لأجل حقًا “حقوق المسيحيين… فالتضحية في سبيل لبنان غير التضحية بالذين أوصلوكم إلى جنة الحكم؟!”

تغريد أبو فاضل جاءت رداً على بيان صدر في وقت سابق عن المكتب الإعلامي للرئيس السابق العماد ميشال عون، بيان جاء فيه: “كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال مرّة جديدة، من خلال الدعوة التي وجهها لعقد جلسة للحكومة غداً الاثنين، عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع، طوال خمسة أشهر متتالية، عن تأليف الحكومة التي كُلف بتشكيلها، ألا وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية”.

ورأى عون أنّ “التذرّع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا اليها، لا يبرّر له خطوته التي تُدخل البلاد في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية اللبنانية، مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد”

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