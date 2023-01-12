جوزيف ابو فاصل يشكر وزير الداخلية: أوقف فتنة افتعلها "قط جربان"

غرّد المحامي جوزيف أبو فاضل عبر “تويتر”: “شكرا لوزير الداخلية بسام مولوي الذي أوقف فتنة افتعلها “قط جربان” مدعيا “سرايا المقاومة” وهي لقتال إسرائيل فأعاد للدولة القليل من هيبتها. أما بكركي التي خبِرت أبناء السوء، وقضية المطران الحاج لا تزال عالقة منذ العهد القوي وباسيل لديها شعب يحميها”.
وجاءت تغريدة أبو فاضل بعدما غرّد مولوي قائلاً: “حفاظاً على هيبة الدولة، ومنعاً لأي تطاول على المرجعيات الروحية والعناصر الأمنية، اوقفت شعبة المعلومات، في البترون، المدعوين ضياء ومصطفى قراعلي اللذين تعرضا اليوم في كفرقاهل-الكورة بكلامٍ مسيء الى القوى الأمنية وبكركي. ونؤكد أن الأجهزة الأمنية الشرعية وحدها التي تحمي المواطنين”.
#جوزيف_أبو_فاضل:شكرا لوزير الداخلية #بسام_مولوي الذي أوقف فتنة افتعلها"قط جربان" مدعيا"سرايا المقاومة"وهي لقتال #إسرائيل
فأعاد للدولة القليل من هيبتها
أما #بكركي التي خبِرت أبناءالسوء،
وقضية #المطران_الحاج لا تزال عالقة منذ #العهد_القوي و #باسيل لديها شعب يحميها
🇱🇧١١-١-٢٠٢٣ #دبي https://t.co/AxRyaSfZWh
— Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) January 12, 2023