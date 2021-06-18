جوزيف بوريل في لبنان ليومين

وصل مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري بيروت الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في اول زيارة رسمية له للبنان، حيث ستستمر ليومين.

وتتضمن زيارته لقاءات مع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ومسؤولين حكوميين وعسكريين ومنظمات من المجتمع المدني.

وجدير بالذكر أن مصادر دبلوماسية عوّلت اليوم على زيارة بوريل لكسر هذا الستاتيكو القاتل الذي يترافق واوضاع معيشية صعبة آخذة في التردي ساعة بعد ساعة، على الصعد كافة.

وكشفت معلومات سابقاً عن أن هذه المرة، لن يأتي الرجل الى لبنان للاستماع الى ما لدى المسؤولين اللبنانيين، ولا ليضيّع وقته في تبريراتهم وأعذارهم التي حفظها المجتمعُ الدولي عن ظهر قلب. بل يأتي الدبلوماسي حاملا “عصا” غليظة في يده. فإما يخرج اهل المنظومة من صراعاتهم ومناكفاتهم، خلال ايام معدودة، او فإن العقوبات الاوروبية جاهزة وسيتم الاتفاق عليها والمباشرة في تطبيقها، بعد اجتماع مسؤولي الاتحاد نهاية الاسبوع في بروكسل.