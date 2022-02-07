الأثنين 6 رجب 1443 ﻫ - 7 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جولات الرقابة مستمرة… إقفال محال في الجنوب

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 7 - فبراير - 2022 3:50 مساءً
اقفال محال في الجنوب
A A A
طباعة المقال

تابعت مديرية حماية المستهلك في الوزارة جولاتها الرقابية في الاسواق، “تنفيذا لتوجيهات وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وخصوصا في جزين حيث اقفلت سوبرماركت بالشمع الاحمر، وسوبرماركت اخرى في قضاء النبطية، ونظمت محاضر ضبط في حق العديد من المخالفين”. وجال المراقبون في الملاحم، وأنذروا المخالفين من أصحابها.

واكدت وزارة الاقتصاد”استمرارها في ضبط المخالفات تمهيدا لاحالة المخالفين على القضاء المختص”.

ويتابع مراقبو الوزارة جولاتهم في المناطق بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لأمن الدولة، والبلديات، ويتم التركيز خصوصا على المخالفين الذين تبلغت الوزارة اسماءهم.

يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات رقابة على سير تخفيض الاسعار بعد انخفاض سعر صرف الدولار، الا ان بعض التجار لا يزالون يستغلون المستهلك غير آبهين بالقانون وقرارات الوزارة.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش اللبناني
    الجيش يستأنف توزيع تعويضات على المتضررين من انفجار المرفأ
    إيناس
    إيناس غادرت ولم تعد… هل شاهدتموها؟
    وليد جنبلاط
    جنبلاط: لماذا عدنا الى سلف الكهرباء من خارج الموازنة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    والد الطفل ريان
    بالفيديو: والد الطفل ريان يحذر من هؤلاء الأشخاص
    الطفل ريان
    العالم يبكي ريان.. وفاة الطفل المغربي بعد 5 أيام قضاها في قاع البئر
    الطفل ريان
    عقب وفاة الطفل ريان.. صحيفة تفجّر مفاجأة!