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جولات تفتيشية لمراقبو الاقتصاد في النبطية

منذ 10 دقائق
مديرية حماية المستهلك

مديرية حماية المستهلك

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جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك في النبطية، بمتابعة من رئيس المصلحة، في المؤسسات التجارية، (لحوم، أسماك، خضار وفاكهة، مواد غذائية وإستهلاكية ومحروقات) في نطاق مدينة النبطية (بئر القنديل، الساحة العامة) وفي بلدات: النبطية الفوقا، قاقعية الجسر، كفرصير وحاصبيا، حيث تمّت مراقبة المحال التجارية،وكيل ورصرصة محطات المحروقات في المنطقة، والتأكد من إعلان الأسعار والكشف على فواتير الشراء لتحليل نسب الأرباح، وقد نبه التجار بـ”ضرورة التزام القوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين”.

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