جولات تفتيشية لمراقبو الاقتصاد في النبطيّة

قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية في السوبرماركات ومحال اللحوم والخضر والفاكهة والألبان والأجبان بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار في نطاق البلدات التالية الدوير والشرقية وتول ورومين وصربا وبلدة عين قنيا قضاء حاصبيا، وقد سطروا محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت في بلدة تول لعدم الإعلان عن الأسعار على البضاعة المعروضة على الرفوف، كما تمت رصرصة وكيل صهريج محروقات في شركة “هوديكو” الزهراني.

وأيضاً مطلع هذا الشهر تابع مراقبو وزارة الإقتصاد التجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جولاتهم في محال اللحوم والخضار والفاكهة والحلويات والأفران ومحطات المحروقات في نطاق منطقة النبطية بلدات زفتا وحبوش وزوطر الشرقية والغربية وفي بلدة إبل السقي قضاء مرجعيون.

وتم الكشف والتأكد من أن أصحاب المؤسسات التجارية ملتزمون القوانين بإعلان الأسعار ونسب الأرباح وحسن وجودة البضاعة المعروضة في محالهم.

وسطّر محضر ضبط بحق صاحب مؤسسة في زوطر الشرقية لعدم وجود إعلان أسعار على البضاعة، كما تم تحذير بعض التجار لضرورة التزام إعلان الأسعار على المعروضات كافةً في محالهم تحت طائلة تسطير محاضر بحق المخالفين.