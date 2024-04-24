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جولات تفتيشية لمراقبي الاقتصاد

منذ 29 دقيقة
مديرية حماية المستهلك

مديرية حماية المستهلك

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تابع مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جولاتهم التفتيشية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار على المؤسسات التجارية ومحال المواد الغذائية واللحوم والخضار والفاكهة والأفران ومحطات المحروقات في نطاق مدينة النبطية وبلدات قاقعية الجسر وزفتا ورومين وبلدة عين جرفا قضاء حاصبيا للكشف على جودة السلع والبضائع المعروضة والمخزنة في المستودعات وغرف التبريد للتأكد من تواريخ الصلاحية وإعلان الأسعار والكشف على الفواتير لإحتساب نسب الأرباح.

وقد تم تنبيه جميع التجار بضرورة الإلتزام بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية تحت طائلة محاسبة المخالفين وتسطير محاضر ضبط بحقهم وإحالتهم على القضاء المختص.

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