جولات تفتيشية وإنذارات بحق المخالفين جنوب لبنان

قام مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة، مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بحضور ومتابعة رئيس المصلحة محمد بيطار، بجولات تفتيشية في نطاق مدينة النبطية، وكفررمان، وزفتا، والدوير الشرقية، وأنصار، وبلدات القليعة ومرجعيون، بهدف الكشف على دور الكتب والتحقق من إعلان الأسعار والتزام نسبة الأرباح على القرطاسية واللوازم المدرسية، من خلال الاطلاع على فواتير الشراء، والتأكد من التزام أصحابها بالسعر الرسمي للكتاب المدرسي. وقد تم توجيه إنذارات للجميع بضرورة التزام القوانين، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لاحقًا.

كما تم تسجيل محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت في بلدة أنصار، بسبب وجود كمية من المواد الغذائية، والمعلبات، والزيوت، والسكاكر معروضة على الرفوف رغم تلفها، حيث تم حجزها لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

كما تم سحب عينتين من المياه المكررة من بلدتي مرجعيون والقليعة لفحصها في المختبر المعتمد، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.