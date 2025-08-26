الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جولات تفتيشية وإنذارات بحق المخالفين جنوب لبنان

منذ 3 دقائق
مديرية حماية المستهلك

مديرية حماية المستهلك

A A A
طباعة المقال

قام مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة، مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، بحضور ومتابعة رئيس المصلحة محمد بيطار، بجولات تفتيشية في نطاق مدينة النبطية، وكفررمان، وزفتا، والدوير الشرقية، وأنصار، وبلدات القليعة ومرجعيون، بهدف الكشف على دور الكتب والتحقق من إعلان الأسعار والتزام نسبة الأرباح على القرطاسية واللوازم المدرسية، من خلال الاطلاع على فواتير الشراء، والتأكد من التزام أصحابها بالسعر الرسمي للكتاب المدرسي. وقد تم توجيه إنذارات للجميع بضرورة التزام القوانين، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين لاحقًا.

كما تم تسجيل محضر ضبط بحق صاحب سوبرماركت في بلدة أنصار، بسبب وجود كمية من المواد الغذائية، والمعلبات، والزيوت، والسكاكر معروضة على الرفوف رغم تلفها، حيث تم حجزها لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.

كما تم سحب عينتين من المياه المكررة من بلدتي مرجعيون والقليعة لفحصها في المختبر المعتمد، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.

    المزيد من أخبار لبنان

    حزب القوات اللبنانية
    القوات لنعيم قاسم: الخط الأحمر الحقيقي هو لبنان والممنوع هو أن تمس إيران هذا الخط
    مجلس الانماء والاعمار
    رئيس مجلس الإنماء والإعمار يعلن البدء بإجراء برنامج إصلاحات داخلية
    المحامي إيلي محفوض
    محفوض بعد لقائه الراعي: غداً سنتقدم بشكوى ضد نعيم قاسم

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
    منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
    أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش
    عناصر من قوى الأمن الداخلي يقفون في نقطة تفتيش في قرية المزرعة في محافظة السويداء، سوريا، 21 يوليو/تموز 2025. رويترز
    السويداء.. البلعوس ينتقد "الحرس الوطني" وحركة رجال الكرامة ترفض الانضمام