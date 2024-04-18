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جولات تفتيشيّة لمراقبي الاقتصاد بالنبطية

منذ 6 دقائق
مديرية حماية المستهلك

مديرية حماية المستهلك

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قام مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية بجولات تفتيشية بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار بالرغم من خطورة الوضع الامني والإعتداءات الإسرائيلية على مدن وقرى المحافظة وذلك للكشف على السوبرماركات ومحال اللحوم والأفران والخضار والفاكهة ومحطات المحروقات ومحطات بيع وتكرير مياه الشرب وغيرها للتأكد من التزام القوانين من قبل أصحاب المؤسسات التجارية في نطاق مدينة النبطية وبلدات شوكين وتول وفي بلدة الخلوات قضاء حاصبيا، وإستكمالا لما يقوم به المراقبون لجولات التفتيش اليومية على باقي البلدات من أجل قمع المخالفات.

وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت لتخطيه نسب الأرباح المسموح بها ومخالفته لسعر صرف الدولار في مدينة النبطية.

وقد نبه المراقبون جميع التجار بـ”ضرورة إلتزامهم القوانين المرعية الإجراء تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين”.

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