جولات فجائية لمراقبي مصلحتي الصحة العامة والمؤسسات المصنفة

افادت دائرة العلاقات في بلدية بيروت انه تنفيذاً للبلاع الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الى أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة في مدينة بيروت بضرورة التقيد بالقرارات الصادرة عن جانب مجلس الوزراء والمتعلقة بمكافحة جائحة كورونا.

وقام مراقبو مصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت بمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت بجولات فجائية على عدد من المؤسسات والمحال والسوبر ماركت المستثناة من قرار الاقفال العام والتي تقوم بخدمة الديليفيري في مدينة بيروت، حيث تم الكشف على نوعية وجودة المواد والاغذية الموجودة فيها للتأكد من مطابقتها لشروط سلامة الغذاء.

وكان مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت قد قاموا صباح اليوم بجولة على عدد من المحال والسوبر ماركت في العاصمة للتأكد من تقيدهم بإجراءات السلامة العامة خصوصاً لناحية التزام موظفي وعمال تلك المحال والسوبر ماركت بوضع الكمامة والتباعد الاجتماعي.

من جهة أخرى، قام فوج حرس مدينة بيروت بتسيير دوريات راجلة وسيارة في الجزء التابع لبلدية بيروت من سوق صبرا الشعبي لمنع أي خرق يتعلق بقرار الاغلاق العام للحد من تفشي فيروس كورونا، كما وضعت نقاط تمركز لعناصرها على امتداد الكورنيش البحري لبيروت وفي عدد من شوارع العاصمة.