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جولات ميدانية لاتحاد وبلديات الضاحية بهدف ضبط عملية تسليم اللحوم المدعومة

26 - أبريل - 2021
اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية

اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية

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أعلن اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية أنه سيبدأ بجولاته الميدانية لتطبيق قرار ضبط عملية تسليم اللحم المدعوم من التجار الى الملاحم، تحت طائلة الملاحقة القانونية وتسطير محاضر المخالفات.

وقال الاتحاد في بيان:

بعد مناشدات أصحاب الملاحم وحرصاً على مصلحة المواطن، تكفّل اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية مسؤولية ضبط عملية تسليم اللحم المدعوم من التجار الى الملاحم وذلك لضمان ضبط الاسعار من جهة والتأكد من استلام الملاحم حصتها وأن عملية البيع تتم وفقاً للسعر المتفق عليه رسمياً من جهةٍ اخرى (حد أقصى 45000 ل.ل). وعليه سيبدأ اتحاد وبلديات الضاحية الجنوبية جولاتهم الميدانية لتطبيق هذا القرار، تحت طائلة الملاحقة القانونية وتسطير محاضر المخالفات.

وذكّر الاتحاد المواطنين، في بيان، بإمكانية الشكوى وإرسال أي رسالة او اقتراح بخصوص هذا الموضوع وغيره على الخط الساخن لاتحاد البلديات.

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