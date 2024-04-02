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جولة تفتيشية لمراقبي الاقتصاد في النبطية

منذ 39 دقيقة
جمعية حماية المستهلك

جمعية حماية المستهلك

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تابع مراقبو وزارة الإقتصاد التجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية جولاتهم في محال اللحوم والخضار والفاكهة والحلويات والأفران ومحطات المحروقات في نطاق منطقة النبطية بلدات زفتا وحبوش وزوطر الشرقية والغربية وفي بلدة إبل السقي قضاء مرجعيون.

وتم الكشف والتأكد من أن أصحاب المؤسسات التجارية ملتزمون القوانين بإعلان الأسعار ونسب الأرباح وحسن وجودة البضاعة المعروضة في محالهم.

وسطّر محضر ضبط بحق صاحب مؤسسة في زوطر الشرقية لعدم وجود إعلان أسعار على البضاعة، كما تم تحذير بعض التجار لضرورة التزام إعلان الأسعار على المعروضات كافةً في محالهم تحت طائلة تسطير محاضر بحق المخالفين.

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