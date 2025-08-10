الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جولة تفقدية لقائد الجيش بالنيابة لعدد من الوحدات المنتشرة بالجنوب

منذ 12 دقيقة
قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده

قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده

A A A
طباعة المقال

تفقد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات – صور، حيث اطّلع على الانتشار العملاني للوحدات العسكرية، في ظل الاعتداءات والانتهاكات المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي.

بعدها، تفقد قيادة لواء المشاة الخامس في البياضة، واطّلع على المهمات المنفَّذة ضمن قطاع المسؤولية، كما اعتبر أن العسكريين الشهداء الذين سقطوا نتيجة انفجار أثناء الكشف على مخزن أسلحة وذخائر في الجنوب بتاريخ 9 /8 /2025 قدموا التضحية الأسمى في سبيل الوطن، معزّيًا رفاقهم ومتمنيًا الشفاء للعسكريين الجرحى.

بعد ذلك، زار وحدة من فوج الهندسة في ثكنة عصام شمعون – النبطية، والتقى الضباط والعسكريين وقدم لهم التعازي برفاقهم الشهداء، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على الجهوزية، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة.

كذلك عاد اللواء الركن عوده في مستشفى حمود الجامعي – صيدا أحد العسكريين الذين أصيبوا جراء الانفجار، واطّلع على وضعه الصحي وأشاد بشجاعته في أداء الواجب.

    المزيد من أخبار لبنان

    علم قطر
    وفد قطري يصل الى بيروت الثلاثاء.. وهذا ما سيتم بحثه
    النائب طوني فرنجية
    طوني فرنجية: لا خيار لنا سوى الدولة القوية والجيش القادر على حماية حدودنا
    آثار الحريق في فقرا
    بعد الحريق الهائل في فقرا.. الدفاع المدني يوضح تفاصيل ما جرى!

    الأكثر قراءة

    السراي الحكومي
    وزير يطلب حماية أمنيّة.. إليكم التفاصيل!
    النائب بيار بو عاصي
    بيار بو عاصي: رح تسلم سلاحك يا محمد رعد!
    المحامي إيلي محفوض
    ايلي محفوض: بدل تبليط البحر ننصحك بإقفال الملف ونقطة عالسطر