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جولة تفقدية لوزير الاشغال على ورش تعزيل الاقنية

2 - أكتوبر - 2021
وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

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جال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية برفقة المدير العام للطرق والمباني المهندس طانيوس بولس، على الاشغال التي تنفذ على الاوتوستراد الساحلي الممتد من بيروت في إتجاه جونيه المعاملتين طبرجا، لتفقد ورش تعزيل أقنية تصريف مياه الأمطار في المواقع الحساسة، استعدادا لفصل الشتاء ولمنع انسدادها جراء النفايات المتراكمة على جوانب الاوتوستراد وأمام محطات المحروقات.

وتابع حمية جولته في إتجاه الضاحية الجنوبية منطقة السان سيمون، السلطان إبراهيم، الأوزاعي، خلدة، الناعمة، الشويفات، نهر الغدير، للاطلاع على الاشغال الجارية لرفع النفايات المتراكمة من مجرى نهر الغدير من منطقة كفرشيما وصولا الى المدخل الشرقي لمطار رفيق الحريري الدولي.

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