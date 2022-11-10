جولة خامسة دون رئيس.. وجلسة مقبلة فيه 17 تشرين الثاني

عقد المجلس النيابي جلسة خامسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وبعد الاقتراع، واثر انتهاء الدورة الأولى كانت النتيجة: 44 لميشال معوّض، 6 لعصام خليفة، 1 لزياد حايك، 1 لزياد بارود، 6 لـ”لبنان الجديد”، 1 “لأجل لبنان” و1 ملغاة و47 ورقة بيضاء.

وكان النائب ملحم خلف اقترح جلسة انتخاب مفتوحة لا تنتهي إلا بانتخاب رئيس ويقول إنّه لا يجب اعتماد نصاب الثلثين، فردّ رئيس المجلس نبيه برّي عليه قائلاً: “ما بدّي كتّر الاستنباطات عم تعطيني شي مش وارد”.

وبعد الدورة الأولى، تمّ تطيير النّصاب ورفع الجلسة. وحدّد برّي موعداً جديداً للجلسة السادسة لانتخاب رئيس يوم الخميس المقبل الواقع فيه 17 تشرين الثاني الحالي.