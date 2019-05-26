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جولة خليجية بمحطات “حاسمة” للحريري

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يغادر رئيس الحكومة سعد الحريري بيروت، الأسبوع المقبل، إلى المملكة العربية السعودية، لترؤس الوفد اللبناني الذي سيشارك في القمة العربية واجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي الطارئين اللذين سيعقدان في مكة المكرمة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للبحث في تطورات الأوضاع في منطقة الخليج بعد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، على المنطقة.

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وشددت مصادر وزارية لصحيفة “السياسة” الكويتية، على أن “قمتي مكة، إلى جانب اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ثلاث محطات حاسمة في التوقيت والمضمون، بعدما بلغت الاستفزازات الإيرانية حداً لا يمكن السكوت عنه، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن الدول الخليجية والعربية. وبالتالي، فإن لبنان معني كغيره من الدول العربية، بعدم القبول بهذه السياسة الإيرانية العدوانية”، بحسب تعبير المصادر الوزارية.

 

المصدر السياسة الكويتية

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