جولة رقابيّة على معامل الأجبان والألبان.. وصدور نتائج فحوصات سابقة!

تقوم فرق المراقبين في مصلحة الاقتصاد والتجارة – حماية المستهلك، في محافظة النبطية بالكشف على معامل الأجبان والألبان في أقضية وبلدات المحافظة في عيترون وبنت جبيل وحاصبيا ومرجعيون والقليعة وميفدون وشوكين وكفرمان والنبطية، وأخذ عينات من مستحضر اللبنة البلدية وغيرها وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة لفحصها والتأكد من سلامتها بمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز امن الدولة وشرطة البلديات.

هذا وقد صدرت بعض نتائج فحوصات عينات سابقة أخذت سابقاً من معامل في المنطقة وكانت جميعها سليمة ومطابقة للمواصفات وقد صرح رئيس المصلحة الأستاذ محمد بيطار أن المهمة ستكتكمل في الأيام المقبلة لتشمل جميع المعامل والمؤسسات التجارية التي تصنّع وتبيع مستحضرات الألبان والأجبان حفاظاً على سلامة وصحة المواطن.