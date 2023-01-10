الثلاثاء 17 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 10 يناير 2023 |
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جولة رقابيّة في الجنوب.. مواد منتهية الصلاحية ومحاضر ضبط

منذ 8 دقائق
جولة لمراقبي المكتب الإقليمي لمصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب

جولة لمراقبي المكتب الإقليمي لمصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب

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جال مراقبو المكتب الإقليمي لمصلحة الاقتصاد والتجارة في الجنوب اليوم، يرافقهم المراقب الصحي في اتحاد بلديات صور، وبمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة، حيث ضبطوا  كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية في بلدة البازورية.

كما سطروا محضري ضبط في حق محطتي محروقات في بلدتي البابلية والغسانية لمخالفتهما التسعيرة الرسمية، وتابع المراقبون جولاتهم في معامل الألبان والأجبان في صيدا، وتمّ سحب عينات من اللبنة في كل منها للتثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط الصحية اللازمة.

على صعيد آخر، قامت المصلحة بإتلاف بضاعة منتهية الصلاحية ضبطت سابقًا في أحد السوبرماركت، في بلدة كوثرية السياد بناءً على إشارة النيابة العامة في الجنوب.

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